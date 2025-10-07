«Утонующий корабль»: Орбан оскандалился новым громким заявлением о Евросоюзе

Виктор Орбан / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался против вступления своей страны в зону, где действует валюта евро.

Об этом информирует Clash Report.

Он предупредил, что ЕС «распадается», и по его словам, принятие евро «привяжет Венгрию к тонущему кораблю».

По словам Орбана, Европейский Союз нуждается в «радикальной трансформации в течение двух лет».

«Если этого не произойдет, ЕС рискует превратиться в „преходящую страницу в истории“, — заявил Орбан.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление Украины в ЕС «необратимым» и сказал, что Виктор Орбан его только тормозит.

Мы ранее информировали, что премьер-министр Венгрии заявил, что существование Украины отвечает интересам Венгрии, ведь она находится между его страной и Россией.