Утопил яхту российского олигарха за 7 миллионов евро: украинец отомстил за обстрел жилого дома в Киеве

Украинец работал на этом судне
Украинца, утопившего яхту российского олигарха, задержали на Майорке, в порту которой и стояла яхта, сообщает издание La Vanguardia.
Украинец своей вины не отрицал – объяснил судье, что решил затопить яхту олигарха Александра Михеева, у которого работал много лет, когда увидел кадры попадания российской ракеты в жилой дом в Киеве на улице Лобановского. Его шеф является одним из директоров компании «Ростех», производящей оружие для государства-агрессорки.
Наш соотечественник говорит, что почувствовал обязанность затопить яхту, потому что оружие этой корпорации используется для нападения на украинское государство и наш народ.
Ущерб от инцидента достигает семи миллионов евро. Украинцу испанский суд предъявил обвинение, однако держать в тюрьме его не стал.
В то же время, испанские журналисты в новости отметили, что в том же порту находится сейчас еще одна яхта. 77-метровый корабль принадлежит российскому магнату Виктору Вексельбергу, считающемуся другом Путина.