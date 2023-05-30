Утренний кофе может стать роскошью: почему напиток оказался под угрозой исчезновения

Недавний отчет Christian Aid предупреждает, что изменение климата может сократить площадь земли, доступной для выращивания кофе, на 54% к 2100 году.

Приблизительно два миллиарда чашек кофе люди выпивают ежедневно во всем мире. Кофейная индустрия обеспечивает 210 тысяч рабочих мест, и около 100 миллионов фермеров по всему миру зависят от нее. От растворимого кофе до изысканного латте с овсяным молоком – кофе – это большой бизнес. Однако его будущее под угрозой.

Об этом пишет The Telegraph.

Недавний отчет Christian Aid предупреждает, что изменение климата может сократить площадь земли, доступной для выращивания кофе, на 54 процента к 2100 г., даже если глобальная температура будет поддерживаться в международно согласованных целях.

17 мая Всемирная метеорологическая организация заявила, что к 2027 году температура может превысить доиндустриальный уровень на 1,5°C. Это неприятная новость для производителей и любителей кофе.

По словам доктора Аарона Дэвиса, глобального эксперта по кофе и изменению климата и руководителя отдела исследований кофе в Королевском ботаническом саду Кью, кофе является одним из наиболее исследуемых растений, когда речь идет об изменении климата. Об этом опубликовано почти 150 исследований и перспектива кажется ужасающей.

Даже если обязательства по сокращению выбросов углерода будут выполнены, исследование 2022 г. в журнале Nature показывает, что производство кофе все равно будет стремительно сокращаться в странах, на которые приходится 75 процентов мировых поставок кофе арабики.

"Это не то, что должно произойти в будущем, это уже происходит", — говорит доктор Дэвис.

Крупнейшие в мире производители Бразилия и Вьетнам столкнулись с неблагоприятными погодными условиями только в этом году: сильная жара и засуха во Вьетнаме, дожди в Бразилии. "В прошлом году на урожай кофе повлияла засуха во многих странах, и долгосрочное изменение климата может привести к тому, что периоды засухи станут длиннее, строже и регулярнее", — объясняет доктор Дэвис. В Уганде экспорт упал примерно на 20 процентов в 2022 году.

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Кофейное дерево – привередливое растение, для процветания которого нужны правильные условия. Мировое производство сосредоточено только на двух из 130 известных видов; отсутствие генетического разнообразия делает его особенно уязвимым к болезням и вредителям.

Арабика – тропическое растение, которому комфортно при средней годовой температуре около 19°C. Она считается лучшей по вкусу и составляет 56 процентов производства кофе.

Робуста составляет 43 процента, и она может расти на низких высотах и при более высоких среднегодовых температурах, но в основном зарезервирована для растворимого кофе и смешивания.

Кофе можно выращивать только в "поясе бобов", между тропиками Рака и Козерога, и ему нужно достаточное количество дождя и тепла, чтобы процветать. Когда это изменится – как это происходит в большинстве районов выращивания кофе – это может нанести ущерб урожаю.

Последствия появления вредителей и болезней, часто усиливающиеся с изменением погоды, также вызывают беспокойство. Арабика особенно уязвима к листовой ржавчине — грибковому заболеванию, которое задерживает рост растения и урожайность. Оно уничтожило большую часть урожая Шри-Ланки в конце XIX века и сильно отразилось на Южной Америке в начале XXI века.

"Это остается основным препятствием для производства кофе", — говорит доктор Дэвис, тогда как болезнь кофейных ягод и болезнь кофейного увядания препятствуют производству арабики и робусты в Африке.

Чтобы сохранить ваш утренний кофе, ученые ускоряют поиск новых видов и сортов кофе, таких, которые могут быть более устойчивыми к засухе или болезням или которые можно выращивать при более высоких температурах.

Érico Hiller

Одним из таких видов является Coffea stenophylla – редкий кофе из Западной Африки. В 2018 году Дэвис был частью команды, которая вновь открыла это растение в джунглях Сьерра-Леоне – его не видели в дикой природе с 1954 года.

Исследование, опубликованное в 2021 году, показало, что ее устойчивость к высоким температурам и невероятный вкус дегустаторы сравнили с лучшей арабикой – это может привести к тому, что она станет кофе будущего.

Доктор Дэвис также работает с коллегами и фермерами в Уганде и Южном Судане над другим видом, известным как Excelsa, впервые обнаруженным в Центральной Африке на рубеже XX века. Он так и не вышел на массовый рынок. По словам фермеров, которые его используют, эксцельса выдерживает более высокие температуры и более сухие условия, чем робуста, и, по мнению многих, имеет лучший вкус.

В Бразилии фермеры очень озабочены. На Fazenda Ambiental Fortaleza (FAF), 150-летней кофейной ферме на холмах в нескольких часах от Сан-Паулу, Фелипе Кроче и его семья превратили ферму в лабораторию под открытым небом, где Кроче экспериментирует с новыми климатическими методами.

На деревьях обитают обезьяны и туканы; ночью у хутора слышно волков. Это больше похоже на природный заповедник, чем на ферму, больше на джунгли, чем на аккуратные монокультуры, которые часто можно увидеть в Бразилии, но FAF стоит за лучшим кофе в стране.

Кроче говорит, что в 2021 году Бразилия пережила один из самых сильных морозов за всю историю, что повлекло за собой мгновенный дефицит кофе и рост цены на более чем 100 процентов из года в год.

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В FAF кофе выращивают в тени, под банановыми деревьями или даже в лесу. Большинство бразильского кофе выращивают непосредственно на солнце, где он собирается быстрее, но выращивание в тени помогает снизить температуру, может стать убежищем для животных, помогает поглощать больше углерода и является природной средой для кофе. Банановые деревья также защищают ее от морозов.

Однако изменение методов ведения сельского хозяйства может быть дорогостоящим и рискованным для фермеров, тогда как выращивание на новых землях чревато вырубкой лесов. FAF сотрудничает с более чем 300 семейными фермами, чтобы помочь им выращивать и экспортировать свой урожай, а кофе отправляют по всему миру, в частности, в Великобританию.

Устойчивые к болезням сорта арабики и робусты, разработанные учеными-генетиками, имеют решающее значение для борьбы с болезнями и изменением климата. В FAF успешно введены новые сорта, в том числе некоторые собственно разработанные. Pact также поощряет фермеров, с которыми работает выращивать устойчивые к климату сорта.

Ранее мы писали, что кофе может оказывать как положительное, так и негативное действие на организм. О том, как зависит влияние кофе на организм человека от способа его приготовления, рассказывают норвежские ученые, которые более 20 лет изучали влияние кофе на организм и выявили самые вредные и полезные для здоровья способы его приготовления.

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