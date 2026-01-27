- Дата публикации
Утренний ритуал пингвинов: Сеть восхитили свежие кадры из Антарктиды
В Сети появились захватывающие кадры пингвинов в Антарктиде.
Ученый показал утренний ритуал пингвинов в Антарктиде. Да, они один за другим ныряют в ледяную воду – так они начинают свой день.
Кадры обнародовал геофизик и участник 30-й украинской антарктической экспедиции Альберт Грабовецкий.
"Субантарктические пингвины ныряют в Южный океан", - подписал видеоролик ученый.
Ранее мы писали, что на станции «Вернадского» родился первый пингвиняток . Как отметили ученые, птенец появился на свет в очень символическое время — в канун Дня Антарктиды.
"Первые спаривания мы заметили еще в середине сентября, и уже тогда это не было редкое явление. То есть не какая-то пара выбилась из "графика", а было нормальное поведение популяции", - отметила биология 30-й УАЭ Зоя Скорая.
В гнезде сначала увидели одного пингвиненя. А потом их стало двое.