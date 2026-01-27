ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
34
Время на прочтение
1 мин

Утренний ритуал пингвинов: Сеть восхитили свежие кадры из Антарктиды

В Сети появились захватывающие кадры пингвинов в Антарктиде.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Пингвины

Пингвины

Ученый показал утренний ритуал пингвинов в Антарктиде. Да, они один за другим ныряют в ледяную воду – так они начинают свой день.

Кадры обнародовал геофизик и участник 30-й украинской антарктической экспедиции Альберт Грабовецкий.

"Субантарктические пингвины ныряют в Южный океан", - подписал видеоролик ученый.

Ранее мы писали, что на станции «Вернадского» родился первый пингвиняток . Как отметили ученые, птенец появился на свет в очень символическое время — в канун Дня Антарктиды.

"Первые спаривания мы заметили еще в середине сентября, и уже тогда это не было редкое явление. То есть не какая-то пара выбилась из "графика", а было нормальное поведение популяции", - отметила биология 30-й УАЭ Зоя Скорая.

В гнезде сначала увидели одного пингвиненя. А потом их стало двое.

Дата публикации
Количество просмотров
34
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie