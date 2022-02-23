"Утробная ярость": что писали западные СМИ о "сумасшедшей речи" Путина, в которой он признал "Л/ДНР"

"Утробная ярость": что писали западные СМИ о "сумасшедшей речи" Путина, в которой он признал "Л/ДНР"

Мировые медиа обсуждали выступление российского президента.

Мировые СМИ не обошли вниманием речь российского президента Владимира Путина, а также признание независимости самопровозглашенных "ЛДНР".

ТСН.ua собрал реакцию ведущих западных СМИ.

Британская The Guardian подчеркнула, что речь Путина, обращенная, как он сказал, к "братскому народу", была полна "утробной ярости".

"В своих несвязных ремарках Путин осудил решение Украины уйти от своего советского прошлого, представив фактическое расчленение (страны – ред.) как наказание с его стороны", – говорится в тексте.

Time написал, что Европу сейчас "охватил страх войны".

"Вторжение знаменовало бы критическое противостояние между США и Россией — двумя странами, имеющими крупнейшие в мире ядерные арсеналы. Путин успешно втянул Байдена в необходимость реагировать на серию эскалаций, отвлекая от других дипломатических приоритетов и повышая политические ставки для американского президента. Байден неоднократно заявлял, что не намерен вовлекать вооруженные силы США в еще одну войну за границей”, — пишет издание.

А немецкое издание Spiegel назвало речь и заявления Путина "сумасшедшими".

"Как ни странно, Путин также утонул в аргументах о высоких ценах на воду в соседней стране, о коррупции и отсутствии там независимых судов", — отмечает издание.

Агентство AP считает, что решение Путина "похоже, разрушило последние слабые надежды на предотвращение масштабного конфликта в Европе, который может привести к массовым жертвам, нехватке энергии на континенте и экономическому хаосу во всем мире".

Издание The Wall Street Journal пишет, что “Путин – это прежде всего игрок, привыкший идти на большой риск с холодной головой. Нельзя сказать, конечно, что он никогда не ошибается, однако у него за плечами солидный опыт того, как следует брать на себя просчитанные риски и навязывать свою волю более сильным противникам. Он готов наносить удары тогда и так, как никто не может предвидеть или подумать. Путин живет в своем мире".

Признание Путиным "ДНР" и "ЛНР": чем завершилось экстренное заседание Совбеза ООН

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" и подписал соответствующий указ. 22 февраля решение Путина поддержала Госдума России.

В МИД РФ заявили, что Россия признает независимость оккупированных территорий украинского Донбасса в пределах территорий, контролируемых сейчас подконтрольными России боевиками.

Согласно указу о признании "Л/ДНР" Путин поручил Министерству обороны "обеспечить осуществление Вооруженными силами РФ функций по обеспечению мира" в ОРДЛО до подписания с ними "договоров о дружбе и сотрудничестве", то есть фактически ввести российские войска на оккупированный Донбасс. Технику в Донецке зафиксировали уже во время выступления Путина.

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