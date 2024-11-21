Утром РФ атаковала баллистикой, "Кинжалом" и крылатыми ракетами: куда ударил враг и что уничтожила ПВО

Утром 21 ноября — с 05:00 до 07:00 армия Российской Федерации атаковала город Днепр. Россияне нанесли удары ракетами разных типов по предприятиям и критической инфраструктуре. Силы ПВО уничтожили шесть крылатых ракет.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Российские военные запустили межконтинентальную баллистическую ракету из Астраханской области. Из Тамбовской области враг запустил из истребителя МиГ-31К аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал". Также оккупанты выпустили семь крылатых ракет Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

"В результате противовоздушного боя подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожены шесть ракет Х-101. По другим ракетам — без существенных последствий", — добавили в Командовании.

Как сообщалось, на рассвете 21 ноября Россия выпустила ракеты. Во всей стране объявлена воздушная тревога, раздаются взрывы.

Читайте также: