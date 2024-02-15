Утром Россия атаковала ракетами Украину: соседняя Польша подняла боевую авиацию

Польское командование начало все необходимые процедуры.
Утром 15 февраля соседняя Польша подняла боевую авиацию, когда армия Российской Федерации наносила массированный ракетный удар по территории Украины.
Об этом сообщило Оперативное командование вооруженных сил Польши в Twitter.
"Наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ракетных ударов по территории Украины", – говорится в сообщении.
Отмечается, что командование начало все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства страны.
"Предупреждаем, что задействована польская и союзническая авиация, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", — добавили в командовании.
Напомним, 7 февраля во время массированного обстрела Украины российская ракета летела в направлении Польши. Страна и ее союзники подняли в небо свою авиацию. Польшей был задействован военный протокол по защите неба.
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