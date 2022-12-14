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Утверждение правды: Зеленский приветствовал решение Сената Чехии о признании Голодомора геноцидом украинцев

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
116
Время на прочтение
1 мин
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Утверждение правды: Зеленский приветствовал решение Сената Чехии о признании Голодомора геноцидом украинцев

Фото: Офис президента Украины

В апреле аналогичное решение приняла Палата депутатов чешского парламента.

Сенат Чехии 14 декабря вынес решение о признании Голодомора геноцидом украинцев.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

Он также выразил благодарность чешскому Сенату и подчеркнул, что наказание за все прошлые и современные преступления России неизбежно.

"Приветствую решение Сената Чехии о признании Голодомора геноцидом украинцев. Благодарен чешским друзьям за утверждение правды и восстановление исторической справедливости. Наказание за все прошлые и современные преступления России неизбежно", — написал президент.

Напомним, уже 19 стран признали Голодомор геноцидом украинцев.

Бундестаг Германии накануне проголосовал за резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

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Дата публикации
Просмотры
116
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