Увеличение численности войск РФ у границы с Украиной и ситуация с "Омикроном": пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Соединенные Штаты Америки продолжают наблюдать за передвижением войск России у украинской границы, а также фиксировать увеличение их численности. Читать дальше –>
- Президент США Джо Байден заявил, что насчет нового варианта "Омикрона" паниковать не надо, но стоит позаботиться. Читать дальше –>
- В Австрии будут планировать штрафовать всех, кто откажется вакцинироваться от коронавируса. Читать дальше –>
- В США центры контроля и профилактики заболеваний выпустили новые рекомендации по прививкам от COVID-19, в которых отмечается, что все взрослые должны получить бустерные дозы для защиты от коронавируса. Читать дальше –>
- В случае необходимости в Латвию можно будет в кратчайшие сроки отправить более 40 000 солдат НАТО. Читать дальше –>
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.