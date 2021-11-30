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Увеличение численности войск РФ у границы с Украиной и ситуация с "Омикроном": пять новостей, которые вы могли проспать

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Увеличение численности войск РФ у границы с Украиной и ситуация с "Омикроном": пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Соединенные Штаты Америки продолжают наблюдать за передвижением войск России у украинской границы, а также фиксировать увеличение их численности. Читать дальше –>
  • Президент США Джо Байден заявил, что насчет нового варианта "Омикрона" паниковать не надо, но стоит позаботиться. Читать дальше –>
  • В Австрии будут планировать штрафовать всех, кто откажется вакцинироваться от коронавируса. Читать дальше –>
  • В США центры контроля и профилактики заболеваний выпустили новые рекомендации по прививкам от COVID-19, в которых отмечается, что все взрослые должны получить бустерные дозы для защиты от коронавируса. Читать дальше –>
  • В случае необходимости в Латвию можно будет в кратчайшие сроки отправить более 40 000 солдат НАТО. Читать дальше –>

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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