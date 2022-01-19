Увеличение COVID-заболеваемости на 20% и смерть старейшего мужчины планеты. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В Луганской области нашли застреленного контрактника 1998 года рождения. Это третий случай самоубийства в рядах украинских военных на Донбассе с декабря 2021 года. Читать дальше –>
- В Австралии по подозрению в убийстве девятилетней девочки, тело которой нашли в бочке в районе реки Коло, арестовали 31-летнего Джастина Штейна. Читать дальше –>
- Еженедельный показатель заболеваемости COVID-19 в мире вырос на 20%. Так, в период с 10 по 16 января в шести регионах ВОЗ зарегистрировали более 18 миллионов новых случаев коронавируса. Читать дальше –>
- В Казахстане объявили о прекращении действия режима чрезвычайного положения, введенного президентом Касимом-Жомартом Токаевым на фоне массовых протестов. Читать дальше –>
- В Испании в возрасте 112 лет и 341 дня ушел из жизни старейший мужчина мира Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия, также известный как "Эль Пепино". Читать дальше –>