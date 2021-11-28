Увеличение количества жертв взрыва в Николаевской области и особенности нового штамма коронавируса. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В городе Новая Одесса в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв, в результате которого погибли два человека. Поздним вечером 27 ноября подразделениями ГСЧС было изъято еще одно тело из-под завала. Читать дальше –>
- Штамм коронавируса "Дельта" и новооткрытый штамм "Омикрон" имеют разные основные риски. Читать дальше –>
- Правительство Израиля приняло решение временно закрыть въезд в страну для всех иностранцев, чтобы сдержать распространение нового штамма COVID-19 "Омикрон". Читать дальше –>
- Газопровод "Северный поток-2" теоретически может быть запущен без сертификации Федеральным сетевым агентством. Читать далее –>
- Ежегодно в Украине регистрируют почти 400 000 новых случаев инфекций, передающихся половым путем (ИППП). Читать далее –>
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.