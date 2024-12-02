Увеличение расходов на войну не позволит России усилить свой военный потенциал — ISW

Увеличение оборонных расходов, заложенное в российском бюджете, не способно усилить военный потенциал Кремля, но может позволить продолжать войну против Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).

Аналитики напомнили, что российский диктатор Путин подписал указ об утверждении федерального бюджета на 2025 год, а также проект федерального бюджета на 2026–2027 годы 1 декабря. Согласно документу, расходы на военные нужды составляют около 41% всех расходов бюджета.

ISW продолжает оценивать, что увеличение российских военных расходов, хотя и опасно, не обязательно равно одновременному увеличению российского военного потенциала, особенно учитывая, что значительная часть средств направляется на выплату льгот российским военнослужащим, ветеранам и членам их семей", — говорится в отчете.

Эксперты отметили, что постоянное внимание российских властей к расходам на войну, вероятно, также отразится на эффективности и устойчивости российских социальных программ, что может повлиять на планы Кремля продолжать войну против Украины, учитывая растущее давление на российскую экономику и тенденцию Путина избегать рисков для стабильности своего. режима.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025-27 годы, по которому в следующем году правительство увеличит расходы по статье "национальная оборона" до нового рекорда – 13,49 трлн рублей.

Кроме того, мы ранее информировали, что в ноябре месячная инфляция в России стала рекордной с апреля 2022 года.

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