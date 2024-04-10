Уверенно погибают за Путина: сколько погибших "героев СВО" насчитали в небольшом российском поселке

Так, только в одном небольшом поселке Яшкино Кемеровской области уже 40 погибших на так называемой "СВО", тогда как его население – 12 тысяч человек. Несложно представить, сколько же русских мужчин по всей территории государства-агрессора погибло за своего диктатора Путина.

Об этом пишет журналист Денис Казанский.

В небольшом российском поселке, что в 4,5 тысячах километров от Украины, минимум 40 погибших "героев СВО"

"Расстояние от Кузбасса до Украины – 4,5 тыс. километров. Вместо того, чтобы мирно жить в своем поселке, десятки мужиков просто уехали за тысячи километров в другое государство и умерли там без какой-либо четкой цели и смысла", – констатировал журналист.

Ранее на российском телевидении признали, что украинцы ненавидят Россию после всего, что она сделала. Там понимают, что в Украине россиян никто не ждет с цветами, украинцы считают их оккупантами, а не "освободителями"

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