"Увидел флаг Украины": в США американец поддержал переселенцев на украинском – вирусное видео

В Сети завирусилось видео, на котором в США американец пришел знакомиться со своими соседями-украинцами после того, как увидел флаг Украины. Мужчина прекрасно говорил на украинском языке, чем приятно удивил своих соседей.

Ролик был опубликован в TikTok.

Мужчина трогательно обратился к украинцам, заявив, что верит в победу Украины в войне против России.

"Мы ваши новые соседи. И сразу увидели флаг. Мы здесь в Америке, но мы еще в Украине в душе. И только что? Победа! Потому что мы ждем победы. Только так должно быть. Я надеюсь, что у вас все будет хорошо. Не буду вас задерживать. Желаю вам хорошего дня", – буквально без остановок произнес американец.

В комментариях под видео пользователи были в восторге от практически идеального украинского языка американца.

"Говорит по-украински лучше, чем некоторые украинцы", "Американец в Америке разговаривает на украинском, а украинцы в Украине – не все", "Он чисто по-нашему чешит, красавец", "Многим украинцам нужно брать пример" – пишут комментаторы.

"Мы ждем победу": в США американец на украинском поддержал беженцы из Украины

Напомним, в июле над Украиной пролетел пассажирский самолет из Норвегии в Турцию, игнорируя безполетную зону.

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