Увидел спящего белого медведя и не удержался: туриста наказали за громкую затею

Знак предупреждения в Шпицбергене

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Морская прогулка у Шпицбергена закончилась для одного из пассажиров немалым штрафом. Мужчина решил привлечь внимание белого медведя, нарушив тем самым строгие законы Норвегии об охране природы.

Об этом сообщило издание CNN.

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Все произошло во время морской прогулки на севере Шпицбергена. Пассажиры заметили на берегу спящего белого медведя, и один из них решил включить громкий судовой гудок.

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«Потом человек на борту воспользовался судовым сигналом туманного горна, разбудив переместившееся в другое место животное», — отметил губернатор Ларс Фаузе.

Правоохранительные органы признали эти действия умышленными и нарушающими покой хищника. Нарушителю был назначен штраф в размере 50 000 крон (около 5 300 долларов США), который он согласился оплатить.

На Шпицбергене строго запрещено беспокоить, заманивать или преследовать белых медведей — охота за ними полностью запрещена еще с 1973 года. По правилам, к животным нельзя приближаться ближе чем на 300 метров с июля по февраль, а в брачный период (с марта по июнь) эта дистанция увеличивается до 500 метров.

По оценкам специалистов, в регионе Шпицбергена и Баренцева моря проживает около 3 000 белых медведей, из которых ориентировочно 300 находятся на архипелаге постоянно. В летний период из-за уменьшения площади льда животные упускают возможность полноценно охотиться на тюленей, поэтому вынуждены экономить энергию.

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Вице-президент по исследованиям и политике организации Polar Bears International Джефф Йорк объяснил важность покоя для хищников в этот период.

«Медведи, которые отдыхают в летний сезон без льда, имея меньше доступных источников калорий с высоким содержанием жиров, часто решают просто переждать периоды истощения с очень длинным сном и очень малым количеством движения, если они находятся в хорошей физической форме: что для медведя означает, что он достаточно полно».

Эксперт подчеркнул, что любое искусственное создание стрессовых ситуаций со стороны человека может иметь отрицательные последствия для сохранения популяции.

«Тревоживание медведей в это время года может быть более значительным для их выживания или потенциального репродуктивного успеха, если это беременная или кормящая самка, поскольку это заставляет их без сжигания калории», — предупредил специалист.

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Это не первый подобный случай на Шпицбергене. Например, в 2024 году туриста оштрафовали на 12,5 тысячи крон (около $1300) за попытку подойти к моржу. Тогда о нарушителе местным властям сообщили очевидцы, и мужчину быстро задержали.

Напомним, жительница штата Колорадо, США, хотела лишь дать своей кошке возможность свободно заходить в дом и выходить из него. Однако вместо домашней любимицы в дом неожиданно пришел медведь, который полакомился кошачьим кормом.

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