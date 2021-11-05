Увидела экс-мужа с другой: в ФРГ осудили мать, которая накачала наркотиками и задушила пятерых детей

Увидела экс-мужа с другой: в ФРГ осудили мать, которая накачала наркотиками и задушила пятерых детей

Женщина задушила детей в ванне, обернула тела полотенцами и уложила их в кровати.

В Германии к пожизненному заключению приговорили 28-летнюю женщину, убившую пятерых собственных детей после того, как увидела фотографию своего бывшего мужа с новой избранницей.

Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что в сентябре прошлого года Кристиана К. накачала наркотиками своих дочерей Мелину, Леони и Софи (одного, двух и трех лет соответственно) и сыновей Тимо и Луку (шести и восьми лет соответственно), после чего задушила или утопила их в ванне и положила обернутые полотенцами тела в кровати.

Ее старший сын, 11-летний Марсель, выжил только потому, что в момент убийств находился в школе. В то же время он рассказал в суде, что мать просила его вместе прыгнуть под поезд.

Когда он отказался — женщина посадила его на поезд к бабушке, а сама попыталась покончить с собой, прыгнув на рельсы в Дюссельдорфе. Кристиана уцелела, получив серьезные травмы, и была арестована.

Об убийствах полицию предупредила бабушка, которая узнала все от дочери, однако правоохранители прибыли в квартиру слишком поздно, чтобы реанимировать детей.

После ареста Кристиана некоторое время утверждала, что в ее дом ворвался злоумышленник в маске, который якобы и убил детей. Однако она не смогла предоставить никаких доказательств.

В четверг, 4 ноября, суд города Золинген приговорил женщину к заключению по меньшей мере на 15 лет, практически исключив возможность освобождения после этого срока. Судья Йохен Кеттер, занимавшийся этим делом, назвал его "трагедией".

Прокуроры утверждают, что осужденная, фамилия которой не разглашается в соответствии с немецким законом о неприкосновенности частной жизни, в браке со своим третьим мужем играла роль идеальной матери.

Женщина "страстно мечтала о здоровой семье и обрела убежище в роли матери", однако все разрушилось, когда мужчина ушел к другой, а Кристиана осталась одна с шестью детьми, четверо из которых были от ее последнего брака.

Катализатором убийств, по убеждению стороны обвинения, стала фотография из Facebook от 3 сентября, на которой бывший Кристианы целовал свою новую партнершу. Увидев фото, женщина отправила экс-избраннику сообщение, в котором предупредила, что тот больше никогда не увидит своих детей.

Психиатры осмотрели Кристиану перед судом и установили, что она может быть привлечена к уголовной ответственности.

Дело привлекло внимание всей Германии, где женщину окрестили "Todesmutter" или "Матерью смерти".

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