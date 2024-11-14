Увидела рекламу в TikTok: 22-летняя девушка скончалась после косметической процедуры

Адвокат семьи заявил, что операция была "рутинной" и не должна была закончиться трагедией.

22-летняя Маргарет Спада увидела объявление о клинике в TikTok и приехала из Сицилии в клинику в Рим, чтобы сделать пластику носа у врача, которого она нашла в социальных сетях.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Как сообщается, женщине ввели местную анестезию, но она потеряла сознание во время операции, которая, как считают, была косметической процедурой. Были сделаны несколько попыток реанимировать Маргарет, но ее доставили в больницу, где она впала в кому. Маргарет скончалась в больнице спустя три дня.

Адвокат семьи Алессандро Винчи заявил, что операция была "рутинной" и не должна была окончиться трагедией. Он добавил: "Абсурд состоит в том, что это была рутинная операция... То, что 22-летняя девушка возвращается домой в гробу, неприемлемо для семьи".

Маргарет из Сицилии приехала в больницу вместе со своим парнем, который, насколько известно, находился в зоне ожидания, когда ее состояние ухудшилось 4 ноября.

Медицинская документация была изъята, чтобы определить, имел ли центр соответствующее разрешение на проведение этой косметической операции, сообщает La Sicilia. Адвокат продолжил: "Родители знали, куда их дочь уехала на операцию, и Маргарет доверила себя итальянскому хирургу. Это заведение должно было предоставить гарантии, но это должно выяснить следствие".

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