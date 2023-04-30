"Увидели" украинские беспилотники и запаниковали: в Москве две женщины вызвали полицию из-за звезд в небе

Россиянам везде видятся украинские беспилотники. В Москве две женщины пожаловались в полицию из-за звезд в небе — спутали с украинскими БпЛА.

Об этом рассказывает пропагандистское издание "Москва".

Также читайте Почему затягивается украинское контрнаступление: западная пресса дала объяснение

"Звонки с разницей в 5 минут поступили в полицию накануне вечером. Жители юго-востока Москвы сообщили, что видят в небе светящиеся объекты, похожие на БпЛА", — сказано в сообщении.

На место выехал патруль, но когда приехал, то обнаружил, что светящимися объектами являются звезды.

В России нарастает паника

По всей России массово отменяют парады на 9 мая из-за страха возможных "диверсий". Такое решение приняли губернаторы областей России по "рекомендациям" российских силовиков.

В Москве боятся потенциальной "бавовны" во время парада 9 мая из-за видео дрона неизвестного происхождения, пролетавшего прямо над Красной площадью. На нем видны и башни Кремля, и мавзолей, и Собор Василия Блаженного. В свою очередь, в ГУР посоветовали россиянам не идти на парад 9 мая и держаться подальше от военных объектов и техники.

Читайте также: