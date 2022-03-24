"Увидим, кто партнер, а кто продался": Зеленский озвучил ожидания от саммитов НАТО, ЕС и "Большой семерки"

"Увидим, кто партнер, а кто продался": Зеленский озвучил ожидания от саммитов НАТО, ЕС и "Большой семерки"

Украинский президент заявил, что россияне уже приступили к лоббированию своих интересов в переговорах с некоторыми западными партнерами Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность международным партнерам за помощь и выразил надежду, что начинающиеся в Брюсселе саммиты НАТО, Евросоюза и "Большой семерки" продемонстрируют дальнейшую поддержку украинского государства в его борьбе за свободу.

Об этом он заявил во время обращения вечером в среду, 23 марта.

Украинский президент напомнил, что 24 марта в Брюсселе состоятся сразу три важных для безопасности всего мира саммита — НАТО, Евросоюза и Большой семерки.

"Я уверен, что люди продемонстрируют, как они нас поддерживают. Но поддержать свободу должны политики. Все они. Они должны поддержать борьбу за жизнь. Мы ждем серьезных шагов. От НАТО, ЕС и Большой семерки", — подчеркнул Зеленский.

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Президент также сообщил, что украинским властям известно о том, что россияне уже начали лоббировать свои интересы.

"Это интересы войны. Мы знаем, что они работают с некоторыми партнерами. Мы знаем, что они хотят погасить эту тему. Тему борьбы против войны. Но погасить нужно войну. На этих трех саммитах будет наша крепкая позиция. На этих трех саммитах мы увидим, кто друг, кто партнер, а кто продался и предал", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что "свобода должна быть вооруженной", поэтому помощь от НАТО для Украины должна быть действенной и без ограничений, включая оружие, в котором нуждаются ВСУ.

"Мы просили, чтобы Альянс заявил, что будет всесторонне помогать Украине выиграть эту войну, очистить нашу территорию от захватчиков и восстановить мир в Украине", — сказал он.

Зеленский также подчеркнул, что украинское небо так и не сделали безопасным от российских ракет и авиабомб.

"Мы так и не получили самолеты и современное противоракетное оружие. Мы так и не получили танки, противокорабельные средства. Российские войска все еще могут убивать тысячи наших людей, разрушать наши города. Просто потому, что оккупантов очень много. Просто потому, что Россия десятилетиями готовилась к этой позорной войне”, — сказал президент.

Президент Украины также призвал людей свободного мира вместе не допустить, чтобы России удалось "сломать" кого-нибудь в НАТО, ЕС или в "Большой семерке" и "перетащить на сторону войны". "Увидим 24 марта", — отметил он.

"Мы все должны остановить Россию", - обращение Зеленского к украинцам и народам мира

Напомним, в среду, 23 марта, президент США Джо Байден прибыл в Брюссель для экстренных переговоров с европейскими лидерами по войне в Украине. Американский лидер имеет планы по дополнительным антироссийским санкциям.