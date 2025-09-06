«Увидим, сколько вы продержитесь»: США жестко ответили Индии из-за российской нефти

Дональд Трамп и Говард Лутник / © Associated Press

Реклама

Индия пока не хочет открывать свой рынок, прекращать покупку российской нефти или выходить из BRICS, где она фактически выступает прокладкой между Россией и Китаем.

Об этом заявил министр торговли США Говард Лутник, передает The Times of India.

Он заявил, что Индия все равно будет вынуждена заключить соглашение с Соединенными Штатами.

Реклама

«Это все бравада, потому что приятно спорить с самым большим клиентом. Но в конце концов бизнес потребует соглашения с Америкой», — сказал он.

Он также прокомментировал закупку Индией российской нефти, отметив, что поскольку она подсанкционна, поэтому дешева, а россияне пытаются найти покупателей, то «индийцы просто решили: черт с ним. Купим дешево и заработаем кучу денег».

«Но тогда либо вы поддерживаете доллар, поддерживаете Соединенные Штаты Америки и своего крупнейшего клиента — американского потребителя, либо готовьтесь к 50% пошлины. И тогда увидим, как долго вы сможете продержаться», — заявил Лунтик.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что Российская Федерация и Индия стали союзниками Китая.

Реклама

Мы ранее информировали, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не признал заслуги президента США Дональда Трампа в прекращении конфликта его страны с Пакистаном, что привело к ухудшению отношений между лидерами стран.