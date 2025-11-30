Увидят ли в Украине британских миротворцев: Грант Шеппс указал на важные нюансы

Бывший министр обороны Великобритании Грант Шеппс / © Associated Press

Пока мировые лидеры обсуждают детали потенциального мирного договора между Украиной и Россией, в Лондоне раздаются «трезвые голоса» по поводу цены таких договоренностей. Великобритания оказалась перед сложным выбором: готова ли она стать гарантом сомнительного мира и отправить своих солдат в зону, которая может вспыхнуть в любой момент?

Об этом пишет эксминистр обороны Великобритании Грант Шеппс в своей колонке для The Times.

«Омерзительный» план капитуляции

Шеппс не подбирает слова, комментируя так называемый «мирный план» президента США Дональда Трампа. По его мнению, это не дипломатия, а капитуляция, замаскированная под соглашение. Эксминистр называет предложения заставить Украину отказаться от территорий, ограничить армию и забыть о НАТО «омерзительными».

«Нужна особая креативность, чтобы посмотреть на незаконное вторжение Путина и сделать вывод, что настоящая проблема в том, что Киев недостаточно капитулировал», — иронизирует Шеппс.

Он предостерегает: любое соглашение, где жертва заворачивает в подарочную бумагу трофеи для агрессора, только поощряет диктатора. А Путин ведет себя как «рекетир» и требует все новых уступок.

Три вопроса для Лондона

Если все же какое-нибудь мирное соглашение будет подписано, перед Британией встанет вопрос отправки миротворческого контингента. Шеппс выделяет три ключевых момента, которые правительство должно учесть.

1. Стоит ли вообще отправлять войска

Это зависит от того, будет ли этот мир настоящим. Шеппс опасается, что Путин использует любое перемирие в качестве «пит-стопа» для перевооружения, как это произошло после оккупации Крыма.

«Если соглашение будет в пользу Москвы, мы должны очень хорошо подумать, прежде чем отправлять хотя бы одного британского солдата в эпицентр “мира“, который Путин не намерен соблюдать», — отмечает эксминистр.

Британия не может позволить себе стать блюстителем политической иллюзии, обреченной на крах.

2. Хватит ли у Британии солдат

Ответ зависит от масштаба. Шеппс опирается на собственный опыт, в частности, развертывания сил в Косово в 2023 году, и утверждает: Британия способна выполнить сфокусированную миссию во главе коалиции. Это в пределах возможностей армии.

Однако, если речь идет о большом, длительном присутствии на новой линии разграничения в Европе — это совсем другая история. Подобная миссия серьезно растянет ресурсы британских вооруженных сил. Предупреждение военного руководства о недостатке людей и техники приобретает здесь особую остроту.

3. Где взять деньги

Это, пожалуй, самый болезненный вопрос. Британское правительство объявило об амбициозной цели тратить 2,5% ВВП на оборону и даже говорило о 5% в будущем, чтобы поразить Трампа и сдержать Путина. Но в реальном бюджете, отмечает Шеппс, об этом «ни пара изо рта».

Без стабильного финансирования невозможно обеспечить долговременную устойчивость: людей, технику, боеприпасы и логистику. Миротворческую миссию нельзя построить на одних прессрелизах и оптимизме.

Вывод: опасная ловушка

Грант Шеппс заключает: если мирный план окажется лишь попыткой «красиво оформить» сдачу агрессору интересов демократической страны, то отправлять туда британских военных будет ошибкой.

«Мы все должны чувствовать себя глубоко некомфортно, когда просим отважных мужчин и женщин Британии защищать соглашение, которое уже фундаментально предало границы европейской демократии», — пишет он.

Такая миссия, по его мнению, изначально обречена на плохой финал.

Напомним, по мнению Валерия Залужного, война в Украине приобретает признаки мировой. Эксглавком ВСУ подчеркнул, что война подвергается происходящим изменениям в соответствии с изменениями политики.