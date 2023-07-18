Захвачена Украиной российская техника: стало известно, какая западная страна изучает ее технологии

Изучать технику россиян — это важно, поскольку она может в будущем представлять опасность, подчеркнули в Британии.

Великобритания изучает технологии захваченной в Украине российской техники. Это делают для того, чтобы узнать больше о том, как ему противостоять.

Об этом сообщил начальник Штаба обороны Великобритании Энтони Радакин, передает Sky News.

По его словам, изучать технику россиян – это важно, поскольку она может в будущем представлять опасность, поэтому нужно знать, как ей противостоять.

"Мы получаем российское вооружение или вооружение других стран, которое может представлять опасность для нас в будущем, мы делимся этими знаниями", – сказал Радакин.

"Это помогает нам понять: как работает их оборудование? Как мы можем его победить? Как мы можем иметь еще лучшую броню? Как мы можем нарушить их коммуникации? Как мы можем обеспечить проникновение через их оборону? И это то, что мы делаем", – заметил он.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, с самого начала полномасштабной войны Россия потеряла в Украине значительное количество техники и вооружения. В частности, по состоянию на 17 июля потеряла 4119 танков, 4542 артсистем, 8051 боевых бронированных машин и прочее.

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