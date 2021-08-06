Уволили из-за прививки: телеканал не пустил на работу сотрудников без вакцинации от COVID

Уволили из-за прививки: телеканал не пустил на работу сотрудников без вакцинации от COVID

Решение руководства CNN встретили неоднозначно.

Американский телеканал CNN уволил трех сотрудников, которые пришли в офис еще не полностью вакцинированніми.

Об этом случае сообщили в ВВС.

Инцидент - первый известный пример увольнения сотрудников крупной американской корпорации за игнорирование требования о вакцинации на рабочем месте.

Ранее руководство CNN предупредило сотрудников об обязательной полной вакцинации от COVID. Только так они смогут вернуться в офис.

"За последнюю неделю мы узнали о трех сотрудниках, которые пришли в офис без прививок. Все трое были уволены", — написал президент CNN Джефф Цукер.

Он уточнил, что в компании придерживаются политики нулевой терпимости в отношении вакцинации.

Напомним, что многие компании, в том числе Facebook и Google, требуют от сотрудников пройти вакцинацию. А газета The Washington Post, владельцем которой является Джефф Безос, пошла еще дальше, сделав вакцинацию обязательным условием для трудоустройства.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили эту новость. Одни называли действия руководства CNN "глупой показухой", другие приветствовали и призвали последовать примеру.

Между тем в ВОЗ заявили о периоде "реальной опасности" для человечества из-за новых штаммов COVID-19. Глава ВОЗ говорит, что рост случаев усиливает перемещения людей, непоследовательные меры в сфере здравоохранения и социальной сферы, а также несправедливая вакцинация и неравномерное распределение вакцин между различными государствами.

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