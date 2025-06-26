"Увольте Наташу": Трамп призвал "выбросить, как собаку" журналистку CNN

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп набросился с критикой на журналистку CNN Наташу Бертран и призвал «выбросить ее как собаку».

Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Truth Social.

Трампа возмутил ее материал, в котором была дана скептическая оценка результатов удара по ядерным объектам Ирана.

«Наташу Бертран следует уволить из CNN. Я смотрел ее в течение трех дней — сплошные фейковые новости. Ее следует немедленно объявить выговор, а затем выбросить, как собаку. Она соврала по делу о „ноутбуке из ада“, а теперь соврала по истории о ядерных объектах… Ей нельзя разрешать работать в „фейковых новостях“ CNN. Именно из-за таких людей эта когда-то большая телекомпания потеряла свою репутацию», — написал президент США.

Редакция CNN в комментарии The Hill выразила поддержку журналистке и ее коллегам. Медиа также подчеркнула, что считает нецелесообразной критику Трампа своих журналистов за «точное освещение и точную характеристику выводов, представляющих общественный интерес».

Напомним, что в Сеть слили внутреннюю оценку разведки США, которая свидетельствует о том, что бомбардировки ядерных объектов Ирана не были столь успешными, как утверждал президент Трамп.

Трамп гневно отреагировал на эти сообщения.

На фоне скандала с утечкой информации администрация президента США ограничит обмен секретной информацией с Конгрессом.