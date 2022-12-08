Узбекистан отказался от "газового союза" с Россией

Узбекистан наотрез отказался участвовать в "газовом союзе".

Об этом сообщает "Медуза".

По словам министра энергетики и вице-премьера Узбекистана Журабека Мирзамахмудова, соглашение по поставкам газа из России может быть заключено, но оно не означает союз.

Он добавил, что Узбекистан "сотрудничает только на коммерческой основе" и не будет соблюдать политические условия в обмен на энергоресурсы.

"При импорте газа из других стран мы сотрудничаем с ними только на основании коммерческих контрактов. Мы никогда не согласимся на политические условия в обмен на газ", – заявил министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.

Ранее Путин предложил Казахстану и Узбекистану создать "трехсторонний союз", в частности "для решения вопросов в газовой сфере".

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