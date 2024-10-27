Ужас для мира: WP о последствиях альянса России, КНДР, Ирана и Китая и угрозе третьей мировой

Автор статьи отмечает, что четыре агрессивных евразийских диктатуры – Россия, Китай, Иран и Северная Корея – сотрудничают стратегически, и их сотрудничество углубляется.

С отправкой тысяч северокорейских спецназовцев на линию фронта в войне России против Украины новые контуры глобальной борьбы в эпоху пост-холодной войны становятся более четкими.

Об этом говорится в статье заведующего кафедрой политэкономии в Американском институте предпринимательства Николаса Эберштадта для The Washington Post.

Спасательный круг для РФ

"Четыре амбициозных ревизионистских государства в центре Евразии – Россия, Китай, Иран и Северная Корея – все теснее координируют свои действия, чтобы бросить вызов, если не разрушить, господствующий международный порядок безопасности, известный как Pax Americana (Американский мир)", – отмечают в издании.

Эберштадт удивляется, что за последние два года маленькой Северной Корее каким-то образом удалось обеспечить огромное количество вооружений для военных усилий России. Западная военная разведка предполагает, что Пхеньяну удалось отправить до 20 000 железнодорожных контейнеров с ракетами и боеприпасами для военных усилий России.

Согласно некоторым западным оценкам, до половины боеприпасов, использованных российскими войсками в Украине в этом году и в прошлом году, были северокорейского производства.

Автор отмечает, что Северная Корея уже стала спасательным кругом для военных усилий России.

Северокорейские войска в Украине

Профессор Брюс Бэктол из Университета штата Анджело в Техасе размышляет: могут ли первые северокорейские бригады быть передовой группой для значительно большего развертывания? Скажем, 50 000 спецназовцев из более чем миллионной армии Пхеньяна.

Такой всплеск, утверждает Бехтол, действительно мог бы изменить ход этой войны: разбить украинскую армию; позволив России завоевать гораздо больше украинских территорий, а затем заставить Путина предложить урегулирование в Украине по его собственному вкусу и на его собственных условиях. Другими словами: победа России, с силами Северной Кореи как переменой игры.

"Гипотеза Бехтола о самом плохом "кошмаре" – это сценарий, который может никогда не осуществиться, но это именно тот стратегический сюрприз от нового российско-северокорейского партнерства, к которому западные правительства должны готовиться. И, кажется, пока они этого не делают", – отмечают в WP.

Угроза от "оси зла"

Автор отмечает, что четыре агрессивных евразийских диктатуры – Россия, Китай, Иран и Северная Корея – сотрудничают стратегически, и их сотрудничество углубляется. Три имеют ядерное оружие, а четвертый Иран стремится присоединиться к ядерному клубу.

Китай и Россия субсидируют Северную Корею Россия полагается на Китай в плане рынков сбыта, Иран – в плане беспилотников, а в КНДР – в плане боевой техники и солдат. Иран получает от Северной Кореи военные технологии и экономическое сотрудничество с Россией и Китаем. И они выступают в качестве защитников друг друга на международных и дипломатических форумах.

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"Мы должны понять, что война в Газе и Ливане против Израиля, которую ведут иранские прокси, – это война России против Украины, как и война на Тайване, которую может развязать Китай в удобное для Пекина время.

Противостоять угрозам этой конфедерации диктаторов будет достаточно трудно, даже если мы признаем вызов, который они составляют. Если мы не распознаем логику и намерения, стоящие за их действиями, и не реагируем соответственно, следующие годы будут малоприятны", – отмечают в The Washington Post.

Украина в мировой геополитике

Эберштадт напомнил о работе британского геополитика первой половины ХХ ст. Джон Маккиндер "Географическая ось истории". Именно Маккиндер является автором геополитической концепции Хартленда. Эта геополитическая концепция утверждает, что контроль над Хартлендом позволяет контролировать мир.

"Кто контролирует Восточную Европу, тот управляет Хартлендом

Кто контролирует Хартленд, тот управляет Мировым островом

Кто контролирует Мировой остров, тот управляет Миром", – писал Маккиндер.

Автор статьи отмечает, что Украина является примерно нулевой точкой в изображении Маккиндером того Хартленда, на котором будет ориентироваться мировая политика — и теперь нулевая точка последнего военного соревнования за первенство на этой суше.

Ранее издание The Telegraph назвало причины, по которым КНДР решила вступить в войну России против Украины.

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