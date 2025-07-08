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Ужас на взлетной полосе: мужчину затянуло в двигатель самолета (фото)
Аэропорт Орио-аль-Серио был вынужден временно приостановить полеты из-за смертельного инцидента.
В аэропорту имени Орио-аль-Серио в Бергамо, одном из самых загруженных аэропортов Италии неизвестный мужчина ворвался на взлетную полосу и погиб, попав в двигатель пассажирского самолета.
Об этом пишет Corriere della Sera.
По предварительной информации, мужчина в возрасте около 35 лет проник на территорию аэропорта со стороны зоны прибытия, прорвался сквозь дверь безопасности и побежал в направлении воздушного судна, которое как раз готовилось к вылету. Самолет — Airbus A319 авиакомпании Volotea — должен был лететь в испанские Астурии.
На момент трагедии воздушное судно завершало маневр pushback — отталкивание от места стоянки для выезда на взлетную полосу. В этот момент мужчина оказался рядом с двигателем и был мгновенно втянут внутрь.
Движение всех самолетов в аэропорту было немедленно остановлено. По данным оператора аэропорта SACBO, полеты приостановили с 10:20 до примерно 12:00. В компании отметили, что причины инцидента еще выясняют правоохранители, а сам случай назвали «техническим инцидентом на рулежной дорожке».
Пока неясно, как именно мужчине удалось преодолеть охрану, пройти через многочисленные барьеры, аварийные двери и другие пункты контроля. От терминала до зоны парковки самолетов — более 200 метров, защищенных многочисленными ограничениями.
Инцидент глубоко потряс персонал аэропорта. Президент компании SACBO Джованни Санга выразил соболезнования родным погибшего и подчеркнул, что психологическую помощь уже оказывают всем сотрудникам, которые стали свидетелями трагедии. Компания также организовала поддержку пассажирам и экипажу самолета.
Напомним, ранее мы писали о том, что в аэропорту мужчина подошел к маленькому мальчику, поднял его и бросил на пол, ребенок оказался в коме