Ужас первой брачной ночи: жениха убило током сразу после свадьбы

Он с гостями праздника купался в бассейне.

Самый счастливый день в жизни пары превратился в ужас, когда жених умер от удара током в первую брачную ночь.

Об этом пишет mirror.co.uk.

33-летний Азиз Карамбали из Туниса женился в городе Хаммамет. Трагедия развернулась после того, как гости разошлись после празднования свадьбы.

Азиз Карамбали с женой / Фото: Facebook

Азиз и два его приятеля, оставшиеся после вечеринки, решили спуститься в бассейн и искупаться. Но когда они уже собирались выходить, в воду попала электрический провод, ударивший током всех трех мужчин.

Два друга чудом выжили, а жених, к сожалению, погиб.

Азиз Карамбали / Фото: Facebook

Очевидцы рассказали, что электрический столб рядом с бассейном был поврежден и каким-то образом привел к утечке тока в воду.

Тело Азиза отправили на вскрытие, полиция продолжает расследование.

Напомним, в Польше после похорон дедушки погиб его 25-летний внук. Родственники еще были на кладбище.

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