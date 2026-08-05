Ужас в прямом эфире: блоггера застрелили во время стрима возле KFC

Сезар Даниэль Ноласко Гастелум / © Jam Press

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Популярный мексиканский блогер был застрелен в упор во время прямого эфира на глазах у тысяч зрителей, когда он снимал развлекательный контент возле ресторана быстрого питания.

Об этом сообщает Daily Star.

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Трагедия произошла 4 августа около 20:15 в городе Кульякан, штат Синалоа, Мексика. 24-летний создатель контента Сезар Даниэль Ноласко Гастелум, известный в Vереже под псевдонимом Compasexor, вел прямую трансляцию на платформе Kick. Вместе с двумя друзьями он переоделся курьером доставки еды для выполнения челленджа у ресторана KFC.

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За несколько минут до трагедии проехал подозрительный мотоцикл. Тогда один из спутников блоггера ощутил опасность и предостерег товарищей: «Эти ребята меня пугают».

Впоследствии два нападающих на бело-красно-черном мотоцикле Honda подъехали к месту съемки. На видеозаписи прямого эфира зафиксировано, как один из мужчин поднял оружие и выстрелил Сезару в голову. Инфлюэнсер упал на землю без признаков жизни, а прибывшие по вызову парамедики констатировали смерть. Два других стримера во время нападения не пострадали.

Убийство мексиканского блоггера. / © Jam Press

Нападавшие были одеты в джинсы, а также серую и черную футболку. Полицейские и армейские подразделения оперативно оцепили место преступления, которое располагалось всего в нескольких метрах от офиса генерального прокурора штата Синалоа. Прокуроры официально подтвердили возбуждение дела об убийстве. Пока мотив преступления не установлен, а подозреваемые пока не задержаны.

Погибший Сезар Гастелум был популярным блоггером: он снимал забавные видео и общался с подписчиками, имея 600 тысяч фолловеров в TikTok и более 120 тысяч в Instagram. Это убийство случилось на фоне кровавых войн между бандитами за власть в регионе. Подобный случай произошел и в прошлом году, когда во время прямого эфира убили бьюти-блогерку Валерию Маркес. Полиция продолжает расследование.

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Напомним, в салоне красоты скончалась молодая женщина: полиция уже задержала трех человек, подозреваемых в «незаконной медицинской практике».

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