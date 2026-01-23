Ужас в школе: мальчика с аутизмом держали в деревянной клетке для собак (фото)

Деревянная клетка в школе, в которой удерживали мальчика с аутизмом

Реклама

В штате Нью-Йорк родители 8-летнего мальчика с аутизмом обвиняют школу в использовании деревянной клетки для ограничения свободы сына. Ребенок, который не разговаривает, испытывает сильный стресс только от фотографий этой конструкции.

Об этом пишет Mirror.

Ронда Гарроу и Джейкоб Санди подали официальное уведомление о намерении обратиться в суд с иском против школьного округа в Нью-Йорке. В заявлении указано, что о существовании деревянной конструкции они узнали только в декабре. Среди ответчиков по делу — Центральный школьный округ Salmon River, его совет по вопросам образования, бывший суперинтендант Стэнли Гарпер и председатель школьного совета Джейсон Броквей.

Реклама

Зачем мальчика помещали в клетку и что говорит школа

«Я чувствую себя преданной. Они воспользовались его инвалидностью, потому что он не может защитить себя, не может постоять за себя. Единственное, что он может — кричать, плакать или пытаться убежать. И я чувствую, что именно поэтому они сделали эту коробку — чтобы затолкнуть его туда и просто закрыть дверь», — рассказала Харроу.

О наличии клетки женщина узнала от бывшего члена школьного совета в Facebook, который обнародовал фотографии так называемой «тайм-аутной» конструкции, пытаясь привлечь внимание общественности.

Согласно материалам дела, Джейкоб Санди встречался с директором школы Mohawk Алисон Бенедикт. Она подтвердила существование коробки и заявила, что ее изготовили специально для этого ученика. В то же время, по словам родителей, директор отрицала, что школа когда-либо применяла эту конструкцию или удерживала в ней ребенка.

После встречи родители также обратились в полицию St. Regis Mohawk. В исковом заявлении отмечается, что «хотя впоследствии округ признал существование не менее 3-4 таких коробок в целом в школах Salmon River и Mohawk, там утверждали, что эти так называемые коробки не использовались и/или что родители якобы знали о них и соглашались. Однако никто никогда не информировал родителей M.J.S. (ребенка) об их существовании ни в одной из школ, ни в классе M.J.S.».

Реклама

Деревянная клетка в школе, в которой удерживали мальчика с аутизмом

В каком состоянии мальчик сейчас

Адвокат семьи Грег Ринки сообщил, что мальчик страдает аутизмом и является невербальным, однако проявлял сильный стресс во время просмотра фотографий этой коробки. По его словам, ребенок не желает посещать школу, а после перевода в другое учебное заведение в пределах округа клетку, вероятно, переместили вместе с ним.

В иске отмечается, что мальчик и его родители понесли «экономические потери и эмоциональный ущерб, часть которых может иметь постоянный характер».

Совет по вопросам образования школьного округа начал внутреннее расследование по этим обвинениям. Директора и нескольких других работников временно отстранили от исполнения обязанностей на период проверки.

К слову, на Кировоградщине разоблачили мать-воспитательницу детского дома семейного типа, которая месяцами издевалась над девочкой с синдромом Дауна. Женщина приковывала ребенка с инвалидностью металлическими цепями с замками к мебели, а на ночь привязывала к кровати тканевым ремнем, объясняя это работой и страхом побега воспитанницы. Прокуратура уже сообщила женщине о подозрении в незаконном лишении свободы, что нанесло ребенку физические и моральные страдания.