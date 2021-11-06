"Ужасная атака с ножом": в Германии сирийский беженец совершил нападение на пассажиров в поезде

"Ужасная атака с ножом": в Германии сирийский беженец совершил нападение на пассажиров в поезде

В результате нападения три человека получили ранения.

Утром в субботу, 6 ноября, в поезде, следовавшем между немецкими городами Регенсбургом и Нюрнбергом, 27-летний сириец совершил нападение на пассажиров с ножом.

Как сообщает издание Bild, тяжелые ранения получили трое мужчин в возрасте 26, 39 и 60 лет, двое из них — в тяжелом состоянии.

Всего в поезде было около трехсот пассажиров. Мотивы и обстоятельства нападения пока не установлены. По словам очевидцев, молодой человек жаловался на психологические проблемы и обращался в службу помощи. Говорят, он прибыл в Германию в 2014 году и был признан беженцом.

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Задержать нападавшего удалось оперативно, поскольку в то же время в Ренесбург отправлялось спецподразделение баварской полиции на обслуживание футбольного матча.

Пассажиров эвакуировали из поезда, который экстренно остановили у станции Зойберсдорф. На месте происшествия работают полицейские, бригады медиков и психологи.

Федеральный министр внутренних дел Хорст Зеехофер в Twitter назвал ужасной атаку с ножом на железной дороге, пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и поблагодарил экстренные службы.

Напомним, ранее в токийском метро мужчина в костюме Джокера набросился на пассажиров с ножом и устроил пожар.

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