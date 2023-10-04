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Ужасная авария с украинцами в Италии: в МИД уточнили количество жертв и пострадавших

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
1975
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Ужасная авария с украинцами в Италии: в МИД уточнили количество жертв и пострадавших

Смертельная авария в Венеции / Фото: Associated Press

Угрозы жизни пострадавшим украинцам нет, сообщили в МИДе.

По уточненным данным, в ужасной аварии в Венеции, произошедшей накануне вечером, погибли четверо украинцев, еще четверо - получили ранения.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии для ТСН.ua.

"Итальянская сторона завершила идентификацию лиц людей, пострадавших в ДТП вблизи Венеции. По уточненной информации, четверо украинцев погибли, четверо получили ранения. Пострадавшие граждане получают медицинскую помощь в больницах Местре, Тревизо и Падова. Угрозов их жизни нет", — рассказал он.

Николенко подчеркнул, что украинские консулы оказывают гражданам консульскую помощь, контролируют их лечение и контактируют с родными.

Напомним, СМИ назвали предварительную причину ДТП в Италии, в которой погибли более 20 человек.

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Дата публикации
Просмотры
1975
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