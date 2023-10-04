Ужасная авария с украинцами в Италии: в МИД уточнили количество жертв и пострадавших

Угрозы жизни пострадавшим украинцам нет, сообщили в МИДе.
По уточненным данным, в ужасной аварии в Венеции, произошедшей накануне вечером, погибли четверо украинцев, еще четверо - получили ранения.
Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии для ТСН.ua.
"Итальянская сторона завершила идентификацию лиц людей, пострадавших в ДТП вблизи Венеции. По уточненной информации, четверо украинцев погибли, четверо получили ранения. Пострадавшие граждане получают медицинскую помощь в больницах Местре, Тревизо и Падова. Угрозов их жизни нет", — рассказал он.
Николенко подчеркнул, что украинские консулы оказывают гражданам консульскую помощь, контролируют их лечение и контактируют с родными.
Напомним, СМИ назвали предварительную причину ДТП в Италии, в которой погибли более 20 человек.
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