Россия уже много лет воюет с Западом. Однако напасть открыто на какую-либо из европейских столиц стран-членов НАТО не решится.

Такое мнение высказал генерал-майор Вооруженных сил Австралии в отставке, военный эксперт Мик Райан в интервью «24 каналу».

«Ужасная ирония состоит в том, что Путин и все члены его администрации подчеркивают, что Россия уже находится в состоянии войны с НАТО. В то время как Альянс, с начала войны, словно спрятал голову в песок, утверждая, что не воюет с Москвой», — заметил эксперт.

Райан подчеркнул, что на самом деле реальность состоит в том, что Россия уже много лет воюет с Западом. Тем не менее, Запад отказывается открыто признать, что Москва проводит самую масштабную подрывную и диверсионную кампанию по всей Европе со времен Второй мировой войны.

«Впрочем, на самом деле трудно представить что-то короче нападения России на какую-то европейскую столицу», — говорит генерал.

Когда Райана открыто спросили, может ли РФ напасть на страну НАТО, он ответил уклончиво.

«Россия в сложном экономическом положении, Европа значительно богаче, боеспособнее. Но по какой-то причине на Западе — не только в Европе, но и в других странах — потеряли уверенность в собственной способности дать отпор авторитарной агрессии, гибридной войне. Нам нужно вернуть уверенность в том, что мы можем защитить демократию, равно как Украина защищает свое государство. Украина показала нам путь, но мы еще не вернулись туда», — сказал военный эксперт.

