Ужасная находка: в Венгрии обнаружили руины церкви со следами кровавой схватки 700-летней давности

Следы кровавой схватки 7 веков были скрыты в руинах утраченной церкви Девы Марии, найденной под теннисным кортом на севере Венгрии. Разрушенное религиозное сооружение, построенное еще в XIV веке во время правления короля Сигизмунда, обнаружили археологи из Венгерского национального института археологии и Музея короля Матиаша во время раскопок в Вышеграде.

Об этом пишет Arkeonews.

Кроме руин церкви Девы Марии археологи также обнаружили склеп, расположенный рядом с главным алтарем. Исследование его обломков раскрыло подробности кровавой трагедии, произошедшей на этом месте семь веков назад. Посреди склепа лежали непохороненные останки трех мужчин, которые, вероятно, были солдатами.

О том, что найденные кости принадлежали именно военным, свидетельствуют найденные рядом артефакты: шпора, которую всадники крепили к обуви, чтобы подгонять коня, и несколько шариков свинцовой дроби. Исследователи нашли в склепе медную чашу, которую, вероятно, использовали для защиты во время стычки, жертвами которой стали эти солдаты. На поверхности сосуда обнаружили выемку, похожую на след от оружия.

Еще одна интересная находка – позолоченное серебряное женское украшение. Археологи предполагают, что оно могло украшать платье королевы Елизаветы Польской, которая в XIV веке была регентом королевства Польского, и могла потерять его, когда посещала монастырь.

Найденный костел Девы Марии входил в состав Францисканского монастыря, который основал Сигизмунд Люксембургский для боснийских монахов на территории собственного замка. Сначала он был королем Германии, Богемии, Венгрии и Хорватии, а затем в 1433 году стал императором Священной Римской империи.

Приблизительно через сто лет после основания монастыря, монахи его покинули, а в 16 веке монастырь и церковь ограбили и окончательно разрушили османы, захватившие Вышеград.

В нижней, укрепленной части Вышеграда также обнаружены следы османского поселения, в том числе монеты, османское кладбище и печь овальной формы.

Напомним, в Италии откопали древний некрополь. Ученые насчитали 88 захоронений мужчин и женщин в "ямных гробницах".

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