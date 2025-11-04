Ужасная трагедия на отдыхе: отец и сын погибли от нападения шершней

Отпуск закончился трагически / © Pixabay

На курорте в Лаосе во время экстремального развлечения — спуска на соплайне — погибли 47-летний американец Дэниел Овен и его 15-летний сын Купер. Обоих смертельно покусал рой азиатских гигантских шершней, которые ужалили их более сотни раз.

Об этом сообщает Daily Express.

Трагедия произошла 15 октября во время отдыха в одном из туристических парков. Отец и сын как раз спускались с дерева на тросе, когда на них внезапно напали насекомые.

Свидетели происшествия рассказали, что шершни буквально «накрыли» обоих, и в считанные секунды они получили десятки укусов. Пострадавшие оперативно были доставлены в клинику Phakan Arocavet, где медики пытались спасти их жизнь.

По словам врача Фаномсая Пхакана, первым осматривавшего пострадавших, их тела были сплошь покрыты красными пятнами от укусов.

«Я никогда не видел столь тяжелых случаев. Оба были в плачевном состоянии — более ста укусов на теле, сильная боль, резкое падение давления. Мы понимали, что ситуация критическая», — рассказал врач.

Несмотря на усилия медиков, отец и сын умерли через несколько часов после госпитализации. По предварительным выводам причиной смерти стало массовое отравление токсином, который в больших дозах поражает нервную систему и разрушает ткани. Медики отмечают, что симптомов анафилактического шока, часто сопровождающего укусы ос или шершней, у пострадавших не наблюдалось.

Дэниел Овен занимал должность директора международной школы QSI International School of Haiphong, входящей в сеть частных заведений Quality Schools International. Он более 18 лет работал в системе QSI, возглавляя разные школы в мире.

В заявлении, обнародованном компанией, отмечено: «Мы глубоко скучаем по внезапной смерти Дэна Овена и его сына Купера. Дэн посвятил свою жизнь образованию, вдохновляя коллег и учеников своей преданностью и человечностью. Его уход — большая потеря для нашего сообщества».

Специалисты отмечают, что укусы азиатских гигантских шершней могут быть смертельными даже для здорового человека. Их яд содержит ферменты, способные поражать нервную систему и вызывать некроз тканей. Чаще летальные случаи происходят не из-за токсичности, а из-за аллергических реакций организма.

Биологи напоминают: шершни обычно не нападают первыми, однако становятся чрезвычайно агрессивными, если испытывают угрозу своим гнездам.

