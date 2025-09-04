Ужасная трагедия на реке: десятки человек погибли, когда лодка врезалась в подводное препятствие

На реке Нигер продолжается поисковая обработка после затопления пассажирской лодки

Утром вторника, 2 сентября, на реке Нигер произошла ужасная трагедия , жертвами которой стали более трех десятков человек. По данным Национального агентства по чрезвычайным ситуациям (Nema), перегруженная лодка перевозила около 100 пассажиров, среди которых были женщины и дети. Они направлялись в соседнее село, чтобы посетить семью умершего человека.

Об этом пишет BBC.

«Мы смогли достать 32 тела из реки. Лодку также подняли и увезли», — рассказал местный глава района Са'аду Инуве Мухаммад, добавив, что поисковая операция продолжается.

Более 50 пассажиров затонувшей лодки удалось спасти, восемь человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Водные путешествия популярны среди населения Нигерии, поскольку это самый быстрый и самый дешевый способ передвижения. В то же время, подобные аварии являются довольно распространенным явлением в стране. Самые частые причины — перегрузка судов, плохое регулирование и недостаточные меры безопасности.

Правительство пытается бороться с этой проблемой путем создания команд «водных маршалов», которые должны предотвращать перегрузку и снабжать пассажиров спасательными жилетами.

"Возможно, "водные маршалы" не были на дежурстве, когда эта лодка отправилась в путь", - сказал Абдуллахи Баба Ара, представитель Nema, добавив, что расследование уже началось.

Несмотря на то, что власти сделали ношение спасательных жилетов обязательным во время водных путешествий, это правило часто игнорируется местными жителями. Только за последний год в стране произошло несколько крупных трагедий на воде.

В прошлом месяце около 25 человек пропали без вести после аналогичного инцидента. В декабре прошлого года 54 тела были найдены после того, как затонула лодка, на борту которой могло находиться более 200 пассажиров.

Министерство морской экономики недавно создало «Специальный комитет по предотвращению несчастных случаев на лодках» и объявило о распределении 42 000 спасательных жилетов. Также была запущена кампания под лозунгом «Нет жилета – нет поездки». Однако, как показывает практика, подобные меры оказались неэффективными.

