Ужасная железнодорожная авария: два поезда столкнулись, десятки пострадали

Авария поездов

Вечером 9 ноября в Словакии на железнодорожном коридоре между Братиславой и Пезинком столкнулись два пассажирских поезда.

Об этом сообщает издание Aktuality со ссылкой на полицию и Министерство внутренних дел.

По предварительной информации, один поезд врезался в заднюю часть другого. В момент столкновения в вагонах находились около 800 человек, большинство из них — студенты.

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток во время брифинга подтвердил, что 11 человек были госпитализированы, еще десятки получили легкие травмы.

«В обоих поездах находились около 800 пассажиров, и оба были полны студентов», — сообщил он.

Глава Пожарно-спасательной службы Словакии Адриан Мифкович уточнил, что большинство пострадавших получили переломы и ушибы, однако не исключено, что часть травм проявится позже.

«Из-за физических процессов, возникающих при внезапной остановке поезда, некоторые симптомы могут появиться даже на следующий день», — пояснил он.

На месте аварии работают спасатели, полиция и медики. Начато расследование причин инцидента.

