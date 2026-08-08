"Ужасно боюсь здесь готовить на гриле": беженка шокировала штрафами за шашлык в Германии (видео)

Барбекю / иллюстративное фото / © Credits

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Украинская беженка Людмила Русина, которая сейчас проживает в Германии, поделилась суровыми реалиями местной жизни. Девушка предупредила соотечественников, ведь привычная для украинцев традиция — жарить шашлыки на природе или возле дома — в этой стране может обернуться огромными долгами или даже судом.

Об этом Людмила Русина рассказала в своём видео на платформе TikTok.

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По словам украинки, наказания за разведение костров в неположенных местах в Германии чрезвычайно суровы, поэтому большинство иммигрантов просто избегают такого отдыха.

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«За шашлык в Германии могут оштрафовать, причём очень серьёзно… Я до сих пор ужасно боюсь здесь готовить на гриле, потому что штраф может быть таким, что хватит не на одного поросенка для гриля, а на всю жизнь», — отметила Людмила.

Она пояснила, что правила, касающиеся гриля, строго соблюдаются по всей стране. Жарить мясо на балконе чаще всего запрещено, даже если использовать электрический прибор. Возле многоквартирных домов также действуют ограничения, ведь дым и запах могут мешать соседям, которые сразу вызовут полицию.

Устроить пикник в парке, на лужайке или у реки тоже не получится. Для этого в Германии существуют специально оборудованные территории — «Grillplatz». Впрочем, найти их непросто: по словам Людмилы, в городе с населением около 200 тысяч человек таких мест может быть всего два. Даже если удастся найти свободную площадку, летом из-за жары и пожарной опасности отдых там часто оказывается под запретом.

Самые большие неприятности ждут тех, кто решит пожарить шашлык в лесу. За такое нарушение штраф может достигать 100 тысяч евро. Если же в результате разведения костра возникнет пожар, виновнику грозит реальная уголовная ответственность.

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«За четыре года жизни в Германии не только я, но и почти все мои знакомые боятся этого гриля, как огня», — признается украинка.

Людмила рассказала, что единственный способ спокойно готовить блюда на огне — это иметь частный дом или дачу. Она предположила, что именно из-за таких жестких ограничений немцы так сильно ценят свои дачные участки, ведь это едва ли не единственное место, где «можно почувствовать свободу» хотя бы для приготовления барбекю.

Украинцы за рубежом — последние новости

В 2026 году украинцы, получившие временную защиту в Испании, не имеют права на автоматические ежемесячные выплаты — помощь предоставляется исключительно в рамках государственной программы приема лиц, не имеющих достаточных ресурсов или жилья, финансирование которой продлено с июля 2026 года по июнь 2027 года.

В то же время украинские беженцы с инвалидностью в Ирландии могут лишиться государственной поддержки из-за новых правил, которые вынуждают их выбирать между жильем и выплатами, — более 120 организаций призвали премьер-министра пересмотреть решение, подчеркивая разрушительные последствия таких изменений для уязвимой группы населения на фоне войны.

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