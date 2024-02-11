"Ужасно и бессмысленно": Белый дом прокомментировал заявления Трампа о России и НАТО

В Вашингтоне считают НАТО наиболее жизненно важной организацией, какой она когда-либо была.

Белый дом отверг комментарии бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он не защищает союзников по НАТО от возможного российского вторжения, назвав их "ужасными и бессмысленными".

Об этом говорится в сообщении Reuters со ссылкой на слова заместителя пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтса.

"Поощрение вторжения в страны наших ближайших союзников со стороны кровавых режимов ужасно и ненормально — и это ставит под угрозу американскую национальную безопасность, глобальную стабильность и нашу экономику внутри страны", — подчеркнул Бейтс.

Он отметил, что сейчас, при президентстве нынешнего главы США Джо Байдена, "НАТО является наиболее жизненно важной организацией, какой она когда-либо была".

Напомним, во время митинга в Южной Каролине Дональд Трамп заявил, что на месте президента США поощрял бы Россию нападать на те европейские страны, которые мало тратят на оборону. Он предупредил о помощи Украине, а также о существовании НАТО, Альянса 31 страны, который США обязались защищать в случае необходимости.

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