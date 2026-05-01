«Ужасно справляется»: Трам заявил, что у Мерца есть «проблемы с Украиной»

Дональд Трамп и Фридрих Мерц. Архивное фото / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп второй раз за сутки набросился с критикой на канцлера Германии Фридриха Мерца из-за его заявления, что Иран унизил США.

Об этом глава Белого дома сказал в разговоре с журналистами.

Он повторил, что Мерц больше времени уделять прекращению войны в Украине и делам в Германии, а не войне в Иране. Трамп обвинил немецкого канцлера, что тот «ужасно справляется со своими обязанностями».

«У него (Фридрих Мерц — Ред.) проблемы с иммиграцией, проблемы с энергетикой, проблемы всех мастей. И он имеет большую проблему с Украиной, потому что они вовлечены в этот хаос. И он критиковал меня за всю эту историю с Ираном, но я спросил: „Вы хотели бы, чтобы Иран имел ядерное оружие?“. Он ответил: — Нет, не хотел бы. Я сказал: „Ну, тогда я прав“. У него не было ответа на это», — заявил Трамп.

Заметим, что перевод Трампа якобы диалога с Мерцем о ядерном оружии Ирану противоречит вчерашнему заявлению американского президента, когда Трамп обвинил Мерца, что тот «считает, что Ирану нормально иметь ядерное оружие». Сам канцлер ФРГ ранее не заявлял о поддержке ядерного вооружения Ирану.

Напомним, Дональд Трамп на странице в TRUTH Social также посоветовал Мерцу уделять больше внимания войне в Украине и внутренним проблемам Германии вместо Ирана.

Ранее немецкий лидер отметил, что у администрации Дональда Трампа нет четкого стратегического плана и добавил, что Соединенные Штаты унижаются перед Ираном в переговорах.

