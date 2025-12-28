Ужасное ДТП в Польше: среди погибших пять украинцев

В Польше произошло ДТП / © inpoland

В населенном пункте Зеленцины вблизи города Бжег утром 23 декабря произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Об этом сообщил представитель районной прокуратуры в Ополе Станислав Бар.

По данным следствия, столкновение произошло на перекрестке двух национальных дорог. При неустановленных обстоятельствах лоб в лоб столкнулись автомобили Ford Kuga и Volkswagen Passat.

За рулем Ford находился 59-летний житель Бжега, погибший на месте происшествия. От мощного удара автомобиль Volkswagen загорелся.

В результате аварии погибли водитель Ford и пятеро пассажиров Volkswagen Passat. По предварительным данным прокуратуры, пассажирами Passat могли быть граждане Украины.

Для установления личностей погибших, вероятно, придется проводить ДНК-экспертизы. Вскрытие тел запланировано на понедельник. До завершения работы эксперта по реконструкции ДТП прокуратура воздерживается от комментариев по поводу причин и обстоятельств аварии.

В Главном управлении Национальной полиции Польши отметили, что с 24 по 26 декабря в стране произошло 99 ДТП. Большинство из них, по данным правоохранителей, связаны со сложными погодными условиями.

