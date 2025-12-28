- Дата публикации
Ужасное ДТП в Польше: среди погибших пять украинцев
В Польше накануне Рождества произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли шесть человек.
В населенном пункте Зеленцины вблизи города Бжег утром 23 декабря произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей.
Об этом сообщил представитель районной прокуратуры в Ополе Станислав Бар.
По данным следствия, столкновение произошло на перекрестке двух национальных дорог. При неустановленных обстоятельствах лоб в лоб столкнулись автомобили Ford Kuga и Volkswagen Passat.
За рулем Ford находился 59-летний житель Бжега, погибший на месте происшествия. От мощного удара автомобиль Volkswagen загорелся.
В результате аварии погибли водитель Ford и пятеро пассажиров Volkswagen Passat. По предварительным данным прокуратуры, пассажирами Passat могли быть граждане Украины.
Для установления личностей погибших, вероятно, придется проводить ДНК-экспертизы. Вскрытие тел запланировано на понедельник. До завершения работы эксперта по реконструкции ДТП прокуратура воздерживается от комментариев по поводу причин и обстоятельств аварии.
В Главном управлении Национальной полиции Польши отметили, что с 24 по 26 декабря в стране произошло 99 ДТП. Большинство из них, по данным правоохранителей, связаны со сложными погодными условиями.
