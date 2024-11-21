Ужасное исследование точно спрогнозировало, сколько людей погибнет из-за изменения климата к 2100 году

Новое исследование спрогнозировало, сколько людей умрет в результате изменения климата к 2100 году.

Исследователи из Института химии имени Макса Планка использовали современное числовое моделирование, чтобы оценить смертность от загрязнения воздуха и экстремальных температур, сообщает Daily Mail.

Их анализ показывает, что к концу века из-за изменения климата и загрязнения воздуха может погибнуть около 30 миллионов человек.

"В 2000 году около 1,6 миллиона человек умирали каждый год из-за экстремальных температур, как холода, так и жары", — говорит доктор Андреа Поззер, руководитель группы. "К концу века, по наиболее вероятному сценарию, эта цифра вырастет до 10,8 миллиона, то есть примерно в семь раз. Что касается загрязнения воздуха, то ежегодное количество смертей в 2000 году составляло около 4,1 миллиона. К концу века эта цифра вырастет до 19,5 миллиона, то есть в пять раз".

Исследование появилось вскоре после того, как ООН предупредила, что Земля находится на пути "катастрофического" потепления на 3,1°C в этом веке. Ученые базировали свои расчеты на прогнозах с 2000 по 2090 год, проанализированных с 10-летними интервалами. Их анализ показывает, что, вероятно, существуют значительные региональные отличия в смертности от изменения климата.

Согласно исследованию, больше всего пострадают Южная и Восточная Азия, что обусловлено старением населения, а также загрязнением воздуха, который все еще играет немаловажную роль.

Также читайте Исчезнут ли зимы в Украине: метеоролог шокировала заявлением об изменении климата

В регионах с высоким уровнем дохода, таких как Западная Европа, Северная Америка, Австралазия и Азиатско-Тихоокеанский регион, количество смертей, связанных с экстремальными температурами, как ожидается, превысит количество смертей, вызванных загрязнением воздуха.

В некоторых странах таких регионов, как США, Англия, Франция, Япония и Новая Зеландия, это смещение уже происходит.

Эксперты прогнозируют, что эта диспропорция, вероятно, будет расти, и экстремальные температуры станут более значительным риском для здоровья, чем загрязнение воздуха также в странах Центральной и Восточной Европы (Польша и Румыния) и в некоторых частях Южной Америки (Аргентина и Чили) .

Ожидается, что к 2100 году риски для здоровья, связанные с температурой, будут преобладать риски, связанные с загрязнением воздуха, для пятой части населения мира.

Исследователи надеются, что результаты исследования подчеркнут настоятельную потребность принять меры по смягчению последствий изменения климата.

"Изменение климата – это не просто экологическая проблема, это прямая угроза здоровью населения", — сказал доктор Поззер.

Также читайте Ученые бьют тревогу: 2024 год может стать самым жарким за всю историю

"Эти выводы подчеркивают критическую важность внедрения решительных мер по смягчению последствий изменения климата уже сейчас, чтобы предотвратить потерю жизней в будущем", — добавил Жан Скиаре, директор Центра исследований климата и атмосферы Кипрского института.

Исследование появилось вскоре после того, как ООН обнародовала свой ежегодный отчет о сокращении выбросов, необходимый для ограничения глобального потепления на уровне 1,5°C. В отчете содержится предупреждение, что без глобальной мобилизации усилий в невиданных ранее масштабах и темпах эта цель "вскоре станет мертвой".

По данным ООН, мир находится на пути к повышению температуры от 2,6 до 3,1°C, в зависимости от того, насколько эффективно будут реализованы обещанные климатические меры. Реагируя на доклад, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир "балансирует на планетарном канате".

"Или лидеры преодолеют разрыв в выбросах, или мы с головой погрузимся в климатическую катастрофу, от которой больше всего пострадают беднейшие и уязвимые слои населения", — сказал он.

Напомним, метеорологи зафиксировали редкое явление "Циклон-бомбу". Стало известно, какими будут последствия.

Читайте также: