"Ужасное надругательство": Трюдо извинился за приглашение ветерана СС "Галичина" на выступление Зеленского

Премьер-министр Джастин Трюдо принес извинения от имени Канады после того, как ветерана СС "Галичина" были приглашены в парламент в честь президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает CBC.

"Все мы, кто был в этой палате в пятницу, глубоко сожалеем о том, что встали и аплодировали, хотя мы сделали это, не осознавая контекста", – сказал Трюдо.

Надругательство над жертвами Холокоста

По словам премьер-министра, это было ужасное надругательство над памятью миллионов людей, погибших в Холокосте. Приглашение бывшего солдата Ярослава Гунки было очень болезненным для евреев, поляков, цыган, ЛГБТ сообщества и других людей, подвергшихся нападениям нацистского режима во Второй мировой войне.

Трюдо также повторил, что Канада глубоко жалеет за изображение Зеленского, аплодирующего Гуньке. Этот образ использовали русские пропагандисты.

Напомним, на фоне приглашения Гуньки спикер Палаты общин Канады Энтони Рота объявил об отставке. Все, что известно о скандале, читайте в материале.

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