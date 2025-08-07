Ужасное убийство супружеской пары яхтсменов: судья была шокирована подробностями преступления

Злоумышленники штурмом захватили яхту и выбросили ее владельцев в море

Американская пара, Кэти Брендел и Ральф Хендри, путешествовавшие на яхте по Карибскому морю, стали жертвами ужасного преступления. Их яхта была захвачена тремя беглецами-узниками, а тела супругов так и не нашли. Судья назвала это преступление самым ужасным в своей карьере, однако приговор возмутил близких жертв.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Ужасное преступление в Карибском море

Кэти Брендел, 71 год, и ее муж Ральф Хендри, 66 лет, впервые отправились в Карибское море. Их 14-метровая яхта под названием Simplicity была захвачена тремя беглецами-узниками 18 февраля 2024 года у берегов Гренады. Один из преступников изнасиловал Кэти Брендел, после чего супруги, со связанными руками и кляпами во рту, выбросили в море. Когда Ральф Хендри пытался уплыть, преступники намеренно наехали на него яхтой. Тела супругов так и не нашли.

Трех беглецов, ранее осужденных за ограбление и изнасилование, задержали вскоре после убийств. На прошлой неделе суд Гренады вынес им приговор.

Судья Пола Гиффорд назвала это преступление самым «ужасным» в своей карьере. Однако адвокаты подсудимых просили о снисхождении, ссылаясь на бедность их происхождения.

Приговор возмутил близких жертв

Рон Митчелл, обвиненный в руководстве преступной группой, получил два пожизненных срока. Его сообщник Атиба Станислаус был осужден на 60 лет за неумышленное убийство и почти на 18 лет за изнасилование, а также другие преступления. Третий преступник, Тревон Робертсон, получил 56 лет за непреднамеренное убийство и другие преступления.

Подруга погибших, путешествовавшая с ними часть пути, Темми Сиссон была «возмущена» таким результатом.

«Я никогда не была поклонницей смертной казни, но в этот раз я ее поддерживаю. Это должно стать большим посланием для всего яхтенного сообщества. Не должно было быть никаких торгов. Люди, которые это сделали, не люди», — заявила она.

Безопасность в регионе: мнения экспертов

Этот случай всколыхнул сообщество яхтсменов и вызвал вопрос безопасности в Карибском море. Хотя Гренада все еще считается относительно безопасной, другие страны региона, например, Ямайка, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия и Багамские острова имеют одни из самых высоких в мире показателей убийств. Поэтому в марте 2024 года Госдепартамент США выпустил предупреждение для туристов на Багамах, призывая их быть более осторожными.

Бывший президент яхт-клуба Salty Dawg Sailing Association, Боб Осборн, считает такие риски «единичными», отмечая, что большинство яхтсменов остаются в безопасности, если соблюдают меры предосторожности.

Однако Темми Сиссона заявила, что после этого случая она не может заставить себя вернуться к Карибскому морю.

«Это ужасное ощущение, до сих пор не отпускающее многих из нас. Я не знаю, когда мне станет легче», — призналась она.

