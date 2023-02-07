Ужасные последствия землетрясения в Турции и Сирии и обстрел поликлиники в Волчанске: главные новости ночи 7 февраля

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 7 февраля:
- После землетрясения в Турции специалисты зафиксировали более 75 повторных подземных толчков Читать далее –>
- Кровавое землетрясение: в Турции и Сирии количество жертв подземных толчков увеличилось до более 4200 погибших Читать далее –>
- Число жертв землетрясения в Турции и Сирии может возрасти в 8 раз — ВОЗ Читать далее –>
- Враг обстрелял в Волчанске здание поликлиники, начался пожар Читать далее –>
- Напряженность в отношениях США и Китая из-за воздушного шара-шпиона: глава Госдепартамента отправится в Пекин в удобное время Читать далее –>
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