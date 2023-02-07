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Ужасные последствия землетрясения в Турции и Сирии и обстрел поликлиники в Волчанске: главные новости ночи 7 февраля

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
6055
Время на прочтение
1 мин
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Ужасные последствия землетрясения в Турции и Сирии и обстрел поликлиники в Волчанске: главные новости ночи 7 февраля

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 7 февраля:

  • После землетрясения в Турции специалисты зафиксировали более 75 повторных подземных толчков Читать далее –>
  • Кровавое землетрясение: в Турции и Сирии количество жертв подземных толчков увеличилось до более 4200 погибших Читать далее –>
  • Число жертв землетрясения в Турции и Сирии может возрасти в 8 раз — ВОЗ Читать далее –>
  • Враг обстрелял в Волчанске здание поликлиники, начался пожар Читать далее –>
  • Напряженность в отношениях США и Китая из-за воздушного шара-шпиона: глава Госдепартамента отправится в Пекин в удобное время Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
6055
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