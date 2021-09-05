Ужасные ураганы и пожары: каждый третий житель США летом 2021 ощутил на себе природные катаклизмы

64% американцев живут в районах, где была зафиксирована продолжительная экстремальная жара
Каждый третий житель США этим летом ощутил на себе природные катаклизмы, — штормы, наводнения, ураганы, лесные пожары.
Об этом пишет The Washington Post на основании федеральных объявлений о стихийных бедствиях.
64% американцев живут в районах, где была зафиксирована продолжительная экстремальная жара, которая формально не является стихийным бедствием, но может быть опасной для жизни.
Также в результате с июня по меньшей мере 388 человек в Соединенных Штатах погибли из-за ураганов, наводнений, жары и лесных пожаров.
Расширение масштабов стихийных бедствий, вызванных изменением климата, продолжается как минимум с 2018 года.
Анализ СМИ основан на объявлениях Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США о серьезных штормах, пожарах, ураганах, прибрежные штормах и наводнениях - о событиях, которые, по мнению ученых, стали более частыми или серьезными из-за изменения климата.
Напомним, что:
- Ураган "Ида" принес в США небывалые ливни и наводнения. Улицы Нью-Йорка так затопило впервые в истории, движение транспорта там парализовано. Мэр запретил выезжать на дорогу всем машинам, кроме чрезвычайников и копов. В соцсетях разлетелись кадры, где вода затапливает нью-йоркское метро. Здесь впервые в истории города — объявлено чрезвычайное положение из-за наводнения.
- В Нью-Джерси не ходят поезда, потому что пути размыты. Пассажиры мокнут на подтопленных вокзалах. Машина до последнего остается у американцев надежным средством передвижения, даже когда вода уже заливает через дверцу. О том, что "Ида" движется на восток и несет с собой дожди говорили здесь, не один день. Но масштаба никто не мог представить.