Ужасный инцидент: 5-летнюю девочку за лицо укусила ядовитая змея в зоопарке (фото)

Змею чуть отцепили от ребенка.

В России пятилетнюю девочку укусила ядовитая змея за лицо в зоопарке.

Об этом пишет Mirror.

Маленькая Виктория посещала парк бабочек со своей семьей, где ей на шею повесили змею. Хотя ребенок выглядел нервным, змею все равно разместили на его теле для фото из зоопарка.

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Змея реагировала на взмах движение и вцепилась зубами в ребенка.

Она мучилась от боли, прежде чем сотруднику удалось отцепить рептилию из Восточной Африки.

Этот вид нельзя считать опасным для человека, но девушку доставили в больницу для лечения, и, к счастью, с ней все хорошо.

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Змея можно напасть, потому что почувствовала запах курицы. Перед фото со змеей, ребенок съел блюдо из курицы и играла с птенцами в зоопарке для домашних животных.

Укус змеи был похож на укол шприцем, рассказала девочку. Сейчас ее мать требует запрета зоопарки, чтобы других детей не кусали животные.

"Животных, которых все время касаются, которых негде спрятаться и отдохнуть, и они находится в постоянном стрессе", — заявила женщина.

Работники зоопарка утверждали, что змея ранее ни на кого не нападала. Но и не ответили журналистам на комментарии.

Напоминаем правила поведения во время укуса змеи.

Первая помощь при укусе змеи

Сохраняйте спокойствие и следите, чтобы пострадавший меньше двигался;

Освободите пораженную часть тела от одежды, обуви, украшений и т.д.;

На место укуса наложите стерильную повязку с антисептиком;

Дайте пострадавшему воду — при укусе змеи важно много пить,

Если есть аптечка, дайте пострадавшему 1-2 таблетки лекарства против аллергии

При транспортировке положите пораженную конечность на повышение;

Если есть такая возможность, приложите к ране лед, обернутый тканью.

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