Женщина сожгла кошку заживо из-за суеверия: детали шокирующего инцидента

В городе Морадабад на севере Индии женщине по имени Прия и ее друзьям предъявлены обвинения в жестоком обращении с животным.

Об этом пишет Independet.

Они отловили и заживо сожгли дикую кошку, которая, по их убеждению, могла принести неудачу.

Инцидент стал известен после того, как Бюро по борьбе с преступлениями против дикой природы в Дели получило жалобу на видео, которое злоумышленники опубликовали в соцсетях.

Полиция установила, что Прии немного за 30 лет, и она проживает в селе Лаловала в штате Уттар-Прадеш. Вместе с друзьями она убила кошку в районе Бходжпура в Морадабаде.

В Индии существует распространенное суеверное убеждение, что переходящая дорогу кошка приносит несчастье. Именно поэтому группа решила расправиться с животным.

Напомним, в Ровенской области ученые будут следить за рысью в режиме онлайн. Это позволит экспертам узнать больше о жизни редкой кошки.

Читайте также: