Ужасный момент: мужчина поджег заправку и оставил ее работника в огненной ловушке (видео)

В США мужчина поджег автозаправочную станцию паяльной лампой.

Об этом пишет fox2detroit.com.

Ужасные кадры из киоска заправочной станции West Seven Mile Road в Детройте показывают момент, когда Джулиан Миллер входит в магазин с мусорным баком и паяльной лампой в три утра.

35-летний мужчина выбросил мусор из ведра на пол, облил его бензином и поджег. Он быстро убежал через дверь позади себя. А огонь настолько быстро распространился, что охватил весь магазин менее чем за несколько секунд.

В тот момент за прилавком находился 27-летний продавец. Он оказался в огненной ловушке.

Когда на место прибыли экстренные службы, бригады пожарной охраны Детройта боролись с огнем, а медики доставили пострадавшего в местную больницу для лечения ожогов первой степени.

Полиция арестовала Миллера во вторник, 20 июня. Ему были предъявлены обвинения в намерении на убийство, поджоге первой ступени, размещении взрывчатого вещества рядом с имуществом, причинившем телесные повреждения, размещении взрывчатого вещества рядом с имуществом, нанесшим материальный ущерб, нападении с намерением причинить тяжкие телесные повреждения поджоге - подготовке к сожжению недвижимого имущества, повлекшее за собой телесные повреждения, поджоге - подготовке к сожжению имущества - 20 000 долларов США и более, злонамеренном разрушении здания - 20 000 долларов США или более и тяжком нападении.

Впрочем, он был освобожден в пятницу, 23 июня, под залог в размере 100 000 долларов с приказом носить устройство GPS-слежения. Слушание назначено на пятницу, 30 июня.

Напомним, в Швеции популярный аттракцион разогнался до большой скорости и сорвался. В результате погибла женщина, еще 7 человек, среди которых есть дети, пострадали.

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