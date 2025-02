Ужасный момент: на трассе 100 автомобилей врезались друг в друга – фото

В Китае из-за тумана на дороге столкнулись по меньшей мере 100 машин. Они, вероятно, проигнорировали хотя бы одно из пяти ключевых правил безопасного движения в тумане.

Кадры, которые опубликовало издание Need To Know, были сняты 1 февраля водителем, съехавшим на обочину, чтобы избежать столкновения с другими автомобилями на дороге.

В ролике показаны три полосы движения, на каждой из которых стоят врезавшиеся друг в друга автомобили.

Похоже, что некоторые водители не знали об инциденте и мчались по трассе на большой скорости – перед тем, как стать участниками ужасного ДТП.

На видео видно, как один человек резко тормозит – но было слишком поздно – и врезается в другие машины. Слышны крики людей, пытающихся остановить дальнейшие столкновения.

Масштабная авария в Китае / Фото: скриншот с видео

Согласно местным сообщениям, столкновения произошли из-за туманной погоды и обледенелого дорожного покрытия на скоростной автомагистрали Тайхуй в провинции Хэнань.

